Folcarelli 2 hafta yok

Trabzonspor'un
Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Tim-Jabol Folcarelli'ye MR çekildi. Dizinde ödem ve kısmi esneme tespit edilirken, yaklaşık 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Perşembe günü Göztepe ile oynanacak kupa yarı final maçını kaçıracak Folcarelli'nin, ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Bu arada Adana Demirspor maçında riske edilmeyen Nwakaeme'nin kupaya yetişmesi için seferberlik var.