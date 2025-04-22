Folcarelli 2 hafta yok

Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Tim-Jabol Folcarelli'ye MR çekildi.Perşembe günü Göztepe ile oynanacak kupa yarı final maçını kaçıracak Folcarelli'nin, ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Bu arada