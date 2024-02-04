Folcarelli’de sıkı pazarlık

Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan Trabzonspor'da yönetim, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta sahaya transfer yapacak olan bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Başarılı oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız takımı, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Ajaccio yetkililerinin inadını kırmaya çalışıyor. 1.87 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.TRABZONSPOR'DA son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Özellikle stoperde Stefano Denswil'in dönmesiyle birlikte Fernandez kulübeye dönecek. Trezeguet'nin gelişiyle de Fountas yedeğe çekilecek.