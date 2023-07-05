Formasyon değişiyor

Geçen dönemin son çeyreğinde göreve getirilen2023-24 sezonuna fırtına gibi girmek için kolları sıvadı. Kendi sistemini oturtmaya çalışanAncak Bjelica'nın, sakatlıklar ve eksiklikler nedeniyle zaman zaman sezon içerisinde bundan vazgeçip değişikliğe gidebileceği kaydedildi. Transferleri de buna uygun yaparak çok alternatifli mevkilerde oynayabilen isimleri alan bordo-mavili ekip,Orta sahaya hem 8 numara hem deStopere gelenDinamo Zagreb'i çalıştırırken 4-3-3 sistemini uygulayan bir teknik adamdı. Trabzonspor'a geldikten sonra her ne kadar bazı maçlarda 3'lü savunma tercihleri olsa daSezon başında yapılan transferler göz önüne getirildiğinde kendi bildiği, oynatmak istediği kurguya uygun nokta transfer olduğunu görürüz.ve dealdığı oyuncular, buna uygun yapıda. Hücumda şu anda eksik olan Sörloth ve Cornelius eksikliği var. Sistemin işlerliği için yukarıdaki isimler gibi transfer şart.Trabzonspor, Taha Altıkardeş'in transferi konusundaHerhangi bir bedel alınmayacağını bildiren bordo-mavililer, futbolcunun bir başka kulübe gitmesi halinde,19 yaşındaki stoperin teklif alması halinde, ön alım hakkının Trabzonspor'da olacağı vurgulandı.dönemine hızlı giren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, son günlerde adı başka takımlarla anılan Anastasios Bakasetas için son noktayı koydu. Bordo-mavili başkan,ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Yunan oyuncunun Trabzonspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.