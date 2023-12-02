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Giriş Tarihi: 2.12.2023

Formayı unuttular!

YUNUS EMRE SEL
Formayı unuttular!

Trabzonspor’da 10 futbolcu, farklı sebeplerden dolayı maçlarda süre şansı bulamadı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile birlikte değişim de hızlanırken bu sezon bazı isimler ise formanın yüzünü unuttu. Sezon başından bu yana toplam 10 oyuncu futbola hasret kaldı. Devre arasında Abdullah Avcı'nın değişim düğmesine isim bazlı basması bekleniyor. Karadeniz ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Fernandez ve Umut Güneş şu ana kadar hiç oynamazken, yine sezon başında Nenad Bjelica'nın talepleriyle alınan Göktan Gürpüz, Kourbelis, Teklic ve Benkovic gibi futbolcular da uzun zamandır formaya hasret kaldı. Bu isimler dışında Umut Bozok, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Kerem Şen de şans bulamayan oyuncular arasında.

ONUACHU DAMGASI!
Fırtına'nın ligdeki 24 golünün 15'i hücum hattından geldi. Denswil ve Benkovic birer kez ağları bulurken Bakasetas ve Bardhi 2'şer, Berat ve Göktan birer gol attı. Geri kalan 15 golü ise Enis Destan (2), Pepe (2), Onuachu (7), Trezeguet (1) ve Visca (2) kaydetti. Bir golü ise rakip kendi ağlarına gönderdi.

AVCI, BJELICA'YI GEÇECEK!
SİVAS'TAKİ puan kaybını Kayseri mücadelesi ile telafi etmek isteyen Abdullah Avcı, takımına da motivasyon turları yapıyor. Sarı-kırmızılı takımı devirmeleri halinde Bjelica'nın 8 maçta ulaştığı 12 puanı, 6 karşılaşmada 14 puana ulaşarak geçecek deneyimli çalıştırıcı, ekibinin üst sıralara daha da yaklaşmasını hedefliyor. Oyuncuları ile mini toplantılar yapan Avcı, 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarını istedi

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Formayı unuttular!
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