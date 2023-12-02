Formayı unuttular!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile birlikte değişim de hızlanırken bu sezon bazı isimler ise formanın yüzünü unuttu.Devre arasında Abdullah Avcı'nın değişim düğmesine isim bazlı basması bekleniyor. Karadeniz ekibinin sezon başında kadrosuna kattığışu ana kadar hiç oynamazken, yine sezon başında Nenad Bjelica'nın talepleriyle alınangibi futbolcular da uzun zamandır formaya hasret kaldı. Bu isimler dışındavede şans bulamayan oyuncular arasında.ligdeki 24 golünün 15'i hücum hattından geldi. Denswil ve Benkovic birer kez ağları bulurken Bakasetas ve Bardhi 2'şer, Berat ve Göktan birer gol attı. Geri kalan 15 golü ise Enis Destan (2), Pepe (2), Onuachu (7), Trezeguet (1) ve Visca (2) kaydetti. Bir golü ise rakip kendi ağlarına gönderdi.puan kaybını Kayseri mücadelesi ile telafi etmek isteyen Abdullah Avcı, takımına da motivasyon turları yapıyor. Sarı-kırmızılı takımı devirmeleri halinde Bjelica'nınulaşarak geçecek deneyimli çalıştırıcı, ekibinin üst sıralara daha da yaklaşmasını hedefliyor. Oyuncuları ile mini toplantılar yapan Avcı, 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarını istedi