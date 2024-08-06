Forvet bekleyişi

Trabzonspor, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken, başkan Ertuğrul Doğan da mesaisinin büyük bir bölümünü buraya ayırdı. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde taraftarların, "Forvet, forvet" tezahüratlarına,diyerek yanıt veren Doğan'ın, Hollandalıile Nijeryalıiçin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.Teknik direktör Abdullah Avcı da durumun bir an önce netleşmesini bekliyor.Şu ana kadar transferde hatasız ilerlediklerini kaydeden Avcı'nın, en kısa sürede santrforun bitirilmesi yönündeki talebini yönetime ilettiği kaydedildi.Trabzonspor ile Rapid Wien arasında perşembe günü Trabzon'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı öncesi biletler satışa çıktı. Taraftarlar biletlere ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma saatine kadar biletlerin büyük oranda tükenmesi ve tribünlerin dolması bekleniyor.Trabzonspor teknik ekibi, Rapid Wien'in Avusturya Bundesliga'da ilk haftada Sturm Graz'ı 1-0'lık skorla yendiği karşılaşmayı takip etti. Bu maçla ilgili birçok not alınırken, perşembe günü oynanacak olan karşılaşma öncesi rakip takımın olumlu ve olumsuz yönleri üzerine durulacağı ve uygulanacak olan oyun planının belirleneceği ifade edildi.