Futboldaki ur kesilip atılmalı

Başkan Yardımcısı Murat İskender, G.Saray maçındaki hakem kararları nedeniyle sert bir açıklama yaptı. Hataların altını çizen İskender, MHK'yi istifaya çağırıp şöyle devam etti: "Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig'in inandırıcılığı aralık ayı itibarıyla tamamen bitti.Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı.