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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Füze gibi yükseldi!

Thomas Reis, 9. sırada devraldığı Trabzonspor’u 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak lider Galatasaray’ın ensesine yapıştırdı

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Füze gibi yükseldi!
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Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde uçuşa geçti. Ligin 5. haftasını 7 puanla 9. sırada tamamlayan Fırtına için tünelin ucunda ışık görünmüyordu. Ancak koltuğa oturan Alman teknik adam, camianın üzerindeki bütün kara bulutları dağıttı. Altı haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden bordomavililer, puanını 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında yedi basamak birden yükseldi. Karadeniz ekibi, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken lider Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde yer aldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR
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