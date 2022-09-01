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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Gel ve savaşa hazır ol

Gel ve savaşa hazır ol

Başka takımlardan da teklifler alan 25 yaşındaki golcüye, Abdulah Avcı, “Sana ihtiyacım var. Buradaki rekabet seni güçlendirecek. Gel ve savaşmaya hazır ol” dedi. Bu sözler Umut Bozok’u ikna etti

GEL VE SAVAŞA HAZIR OL
Trabzonspor, ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı. Fransız Lorient kulübüyle 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varılınca bu kez 25 yaşındaki golcü ile görüşmeler başladı. Başka takımlarda da teklifler alan oyuncunun kafasındaki karışıklığı teknik direktör Abdullah Avcı giderdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Umut ile görüşerek, "Sana ihtiyacım var. Buradaki rekabet seni daha da güçlendirecek. Gel ve bizimle birlikte savaşmaya hazır ol" dedi. Umut Bozok'un ikna sürecinde bu cümleler etkili oldu. Ardından oyuncuyla 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaşıldı ve tecrübeli folcü Marsilya'dan özel uçakla Trabzon'a getirildi.



3 KEZ KRALLIK YAŞADI
19 Eylül 1996 Fransa Moselle doğumlu… Aslen Yozgatlı olan 25 yaşındaki golcü hem Türk hem de Fransız vatandaşı.
19 yaşında 2016-17 sezonunda Consolat'la Fransa 3. Ligi'nde mücadele ederken 31 maçta attığı 18 golle krallık yaşadı.
21 yaşında Nimes formasını giydiği 2017-18'de 25 gol, 3 asistlik performans sergilerken Ligue 2'de gol kralı oldu.
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa ile Süper Lig'de 38 maçta 20 golle gol krallığı yaşadı ve 2012-13 sezonundan bu yana zirveye çıkan ilk yerli oyuncu oldu.
Kariyeri boyunca 6 farklı kulüpte görev aldı. 181 maça çıktı. 71 gol, 18 asistle takımlarına katkı verdi.
Futbol dışında siyah kuşak karateci… Piyano çalıyor. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüleri büyük dikkat çekmişti.

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