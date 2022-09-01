Gel ve savaşa hazır ol

Trabzonspor,FransızLorient kulübüylebu kez25 yaşındaki golcü ile görüşmelerbaşladı. Başka takımlardada teklifler alan oyuncununkafasındakikarışıklığıteknik direktör AbdullahAvcı giderdi. Tecrübeli çalıştırıcı,Umut ile görüşerek,"Sana ihtiyacım var. Buradakirekabet seni daha da güçlendirecek.Gel ve bizimle birliktesavaşmaya hazır ol" dedi.Umut Bozok'un ikna sürecindebu cümleler etkili oldu.Ardından oyuncuylave tecrübeli folcüMarsilya'dan özel uçaklaTrabzon'a getirildi.19 Eylül 1996 Fransa Moselle doğumlu… Aslen Yozgatlı olan 25 yaşındaki golcü hem Türk hem de Fransız vatandaşı.19 yaşında 2016-17 sezonunda Consolat'la Fransa 3. Ligi'nde mücadele ederken 31 maçta attığı 18 golle krallık yaşadı.21 yaşında Nimes formasını giydiği 2017-18'de 25 gol, 3 asistlik performans sergilerken Ligue 2'de gol kralı oldu.Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa ile Süper Lig'de 38 maçta 20 golle gol krallığı yaşadı ve 2012-13 sezonundan bu yana zirveye çıkan ilk yerli oyuncu oldu.Kariyeri boyunca 6 farklı kulüpte görev aldı. 181 maça çıktı. 71 gol, 18 asistle takımlarına katkı verdi.Futbol dışında siyah kuşak karateci… Piyano çalıyor. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüleri büyük dikkat çekmişti.