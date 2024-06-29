Gelenlerin hepsi hazır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün basınla buluştu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen 60 yaşındaki hoca, "Yeni transferler fiziksel olarak iyi durumda.dedi.Geçen sene son 4 maçı taraftarsız oynadıklarını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Onların pozitif anlamda verdiği destek, takımı da bizleri yukarı çekiyor. Yeni hedeflere koşmak için 12'nci oyuncu olarak taraftarımıza ihtiyacımız var" derken sözlerini şöyle sürdürdü:A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla alakalı da konuşan Avcı, "O koltukta oturmuş birisi olarak; istikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Turnuvalarda inişlerçıkışlar muhakkak olacak.Milli Takımımızı son derece başarılı buluyorum. Umarım Avusturya maçı da hem ülke adına hem Milli Takımımız adına hem oyuncularımız adına sağlıklı bir geçiş olur" ifadelerini kullandı.Trabzonspor; Barisic, Lundstram, Draguş ve Ozan Tufan'dan sonra 5'inci transferine imza attırdı. Bordo-mavililer, sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Küçüklükten beri hayalini kurduğu yerde olduğunu söyleyen 19 yaşındaki yetenek, "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak" dedi. 61 numarayı giyecek Cihan için S.Liege'e 3 taksit halinde 2 milyon Euro ödenecek. Altınca imzayı da Nwakaeme atacak...