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Giriş Tarihi: 19.2.2024

Gelmeleri yetti!

Gelmeleri yetti!

Avcı, Onuachu ve Pepe’nin dönmesinin takımdaki rekabeti artırdığını söyleyip, enerjilerinin çok yükseldiğini vurguladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedefleri doğrultusunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özellikle maçın ilk 35 dakikasında sorun yaşadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Gündüz maçı olması ve stat etrafı biraz sıkıntılı bir ortam yarattı. Çok sıkışık bir stat. Bu atmosferi ve zorluğu bekliyorduk. İkinci yarıda ise oyunu domine ettik. Kenarları doğru kullandık. Ne istediğini bilen bir oyun sergiledik. Hedefimiz üç ya da dördüncü olmak. Bu nedenle kazanmak çok önemliydi. Taraftarın da ne istediğini iyi biliyorum. Burada bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Gelen oyuncuların rekabeti artırdığını görüyoruz. İyi bir takımız ve enerjimiz iyi. Umarım kazanarak devam ederiz" dedi.
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Gelmeleri yetti!
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