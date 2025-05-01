Gençler için takım alınacak

UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikincisi olan Trabzonspor U19 Takımı, kulübün gelecek planlamasının merkezine yerleşti. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 2 veya Portekiz Liga Portugal 2'den bir kulübü satın alarak hem altyapı oyuncularına Avrupa'da süre verebileceği bir kulüp oluşturmak hem de bu gençlere yeni bir vizyon kazandırmak istiyor. Aynı zamanda Avrupa futbol piyasasında düşük maliyetli ancak potansiyelli futbolcuları sistemine katmayı hedefleyen yönetim, Afrika ve Güney Amerika ile güçlü futbol bağlarına sahip bu iki ülkeden birini özellikle tercih ediyor.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Ertuğrul Doğan, takım satın alma sürecinde son aşamaya geçtiklerini belirterek, "Hedefimiz, akademide yakalanan başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek" ifadelerini kullandı. Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörtü Fatih Tekke'nin, U19'dan bazı isimleri A takıma alacağı, yaşı daha genç olanların gelecek sezon da U19 takım bünyesinde devam edeceği belirtilirken diğer oyuncuların ise işlemlerin yetişmesi durumunda satın alınacak kulübe gönderileceği öğrenildi.