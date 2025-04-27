Gençler kupayı alacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın Barcelona ile karşılaşacak olan ve tarihi başarılara imza atan U19 takımına övgüler yağdırdı. Doğan, "Bizim gözümüzde şampiyonlar. Şimdi dünyada akademi anlamında en iyi kulübe karşı oynayacaklar. Avrupa'nın en önemli takımlarını yendiler, inanılmaz bir başarı elde ettiler. Ben gençlerimizin kupayı alacağına yürekten inanıyorum. Altyapıya müthiş bir yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocamız ve oyuncuların" dedi.

GALATASARAY'I YENECEĞİZ!

Herkesin Fatih Tekke'ye sahip çıkması gerektiğini de belirten başkan Doğan şunları söyledi: "Hocamız yavaş yavaş takımı ayağa kaldırıyor. Trabzonspor her finale kazanmak için çıkar. Galatasaray ile oynayacağımız maça da kazanmak için çıkacağız. Başka bir alternatif yok. Sonucu hep beraber göreceğiz. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Sezon başından beri hakemlerden mağdur olduk. Finalde yeni mağduriyet istemiyoruz. Umarın hakemin ve VAR'ın olaya müdahil olmadığı güzel bir final yaşanır."