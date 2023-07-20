Gençlik aşısı

kadrosunu genç futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor. Kaleci Onuralp Çevikkan ve stoper Mert Toros'un ardından bordo- mavililer,renklerine bağladı. 20 yaşındaki orta sahasadece sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği açıklandı.Ayrıca Schalke 04'ten 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın'ın da transferi tamamlandı. Öte yandan Fırtına,28 yaşındaki orta saha için kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'a 100 bin Euro + KDV ödemesi yapacak.TRABZONSPOR'DA yeni sezonda teknik heyette bir değişikliğe gidilecek. Geçen sezon Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra kaleci antrenörü olarak göreve başlayan ve üçüncü kez bordo-mavililerde çalışan 61 yaşındaki Alper Boğuşlu, Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda 2023-24 sezonunda A Takım'da yer almayacak. Bjelica'nın, Hırvat bir kaleci antrenörünü ekibine dahil edeceği öğrenildi.