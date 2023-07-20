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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Gençlik aşısı

Gençlik aşısı
Trabzonspor, kadrosunu genç futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor. Kaleci Onuralp Çevikkan ve stoper Mert Toros'un ardından bordo- mavililer, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ı da renklerine bağladı. 20 yaşındaki orta saha Göktan için kulü Dortmund'a herhangi bir bonservis ödenmeyeceği, sadece sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği açıklandı. 3+2 yıllık imza atan Göktan, sırasıyla 7, 8, 11, 14 ve 17 milyon TL maaş alacak. Ayrıca Schalke 04'ten 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın'ın da transferi tamamlandı. Öte yandan Fırtına, Abdülkadir Parmak'ın Sivasspor'a satıldığını duyurdu. 28 yaşındaki orta saha için kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'a 100 bin Euro + KDV ödemesi yapacak.

TRABZON'A YENI KALECI ANTRENÖRÜ
TRABZONSPOR'DA yeni sezonda teknik heyette bir değişikliğe gidilecek. Geçen sezon Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra kaleci antrenörü olarak göreve başlayan ve üçüncü kez bordo-mavililerde çalışan 61 yaşındaki Alper Boğuşlu, Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda 2023-24 sezonunda A Takım'da yer almayacak. Bjelica'nın, Hırvat bir kaleci antrenörünü ekibine dahil edeceği öğrenildi.

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Gençlik aşısı
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