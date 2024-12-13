Gereğini yaparım

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Takımın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi kulüp dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar:sayıları çoğaltılıyor ama bunu yapanların, seyircinin stada eğlence aracı olduğu için geldiğini bilmesi gerekir.futbolunda ekonomi ön plana çıktı doğru ama izleyenler için bir oyun, bir eğlence, keyif alanıdır.hatalar oyunudur. Teknoloji futbolun içine sokulup üstüne hata yapılınca güven duygusu azalıyor.de güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Ama kazanmak için her yol mubah derseniz, hata yaparsınız.oyuncu, birlikteliği sağlayan, yolu açan, yönlendiren, yol veren, rehberlik yapandır. Bizde sıkıntı o. 'Ben işimi yaptım, bana eyvallah' diyemezsiniz. Veya tam tersine, 'o yapamadı, ben de o yüzden yapamadım.' Bunlar hep mazerettir. Mazeret buldukça kendinizi törpülersiniz, eksik kalırsınız.baskı altında hissetmiyorum. Büyük bir camianın bir alanda yetkilisi ve sorumlusuyum. Bir görevim var, onu taşıyorum, rol yapmıyorum. Kral evde de kraldır, sokakta da kraldır. Ben de Şenol Güneş'im, evde de sokakta da Şenol Güneş'im...teknik direktörüyüm. Onun da gereklerini yapmaya mecburum.kaybetmek futbolun içinde var ama pes etmemek önemli. Her gün taze bir başlangıçtır.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 3. tur rövanş maçında FK Sarajevo'yu 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran U19 Takımını ziyaret edip, antrenmanını izledi. Güneş, maçı da tribünden takip etmişti.