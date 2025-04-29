Gönüllerin şampiyonu

Barcelona kupayı kaldırırken Trabzonspor, Avrupa ikincisi oldu

DUYGU PATLAMASI

Barcelona'da golleri İbrahim Diarra (2), Andres Cuenca Cejudo ve Hugo Alba Silveira attı. Trabzonspor'un tek sayısı ise Bican Tibukoğlu'ndan geldi. Atalanta karşısında attığı panenka penaltısıyla hafızalara kazınan Bican, dün golü sonrası duygusal anlar yaşadı. Sevincinin ardından çimlere çöken genç oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.



FATİH TERİM: KAZANDINIZ

Teknik direktör Fatih Terim de gençleri paylaştığı şu mesajla tebrik etti: "Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız."

CHELSEA'Yİ GEÇTİLER

2013'TEN bu yana 19 yaş altı takımların Şampiyonlar Ligi olarak düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'ni en çok kazanan takım Barcelona oldu. Chelsea ile birlikte 2 kez zafere ulaşan İspanyollar, kupa sayısını 3'e yükseltip zirveye kuruldu. Diğer şampiyon kulüpler ise Real Madrid, Benfica, AZ Alkmaar, Porto, Olympiakos ve Red Bull Salzburg