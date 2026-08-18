Gönüllü elçi Salah!

Trabzonspor
'un kadrosuna katarak dünya çapında geniş yankı uyandırdığı Salah, şehre ve takımaolan bağlılığını her geçengün daha da hissettiriyor.
Bordo-mavili camiaya adım attığı ilk andan itibaren büyük bir ilgi ve sevgi seliyle karşılanan dünya yıldızı, kısa sürede takıma uyum sağlayarak taraftarlarla güçlü bir bağ kurdu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Mısırlı dünya yıldızı,Trabzonspor ve kulüptekiantrenman süreçleriyle ilgilipaylaşımlarını aralıksızsürdürüyor.
Bordomavili formayla ve tesislerden yaptığı paylaşımlar, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve yorum alarak küresel ölçekte etkileşim rekorları kırıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör