Gövde gösterisi

Trabzonspor, kritik Beşiktaş derbisi öncesi 3 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralanan golcü Simon Banza, kendisini bordo-mavililere bağlayan 1 yıllık kontrat imzaladı. Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Banza, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım.
Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum.
Bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
CHAM: TAKIMDA ÇOK SICAK KARŞILANDIM
4+1 yıllık anlaşma yapılan Cham, "Transfer süreci çok uzundu. 3 haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse de takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.
BANZA'YA İNANCIMIZ TAM
BAŞKAN Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Banza da bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacak. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam"
ifadelerini kullandı.
YENİ MACERAYA ATILDIM
TRABZONSPOR ile 4+1 yıllık kontrat yapan milli savunmacı Serdar Saatçı, "Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz"
diyerek sözlerini tamamladı.