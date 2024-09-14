Gövde gösterisi

Trabzonspor, kritik Beşiktaş derbisi öncesi 3 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralanan golcü Simon Banza, kendisini bordo-mavililere bağlayan 1 yıllık kontrat imzaladı. Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirenBu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi.Bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.BAŞKAN Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz.ifadelerini kullandı.TRABZONSPOR ile 4+1 yıllık kontrat yapan milli savunmacı Serdar Saatçı, "Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım.diyerek sözlerini tamamladı.