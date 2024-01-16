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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Gözler sağlık ekibinde

YUNUS EMRE SEL
Gözler sağlık ekibinde

Kadroda rotasyon sıkıntısı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Manisa maçı öncesi Bakasetas, Abdülkadir, Denswil, Umut ve Enis’ten gelecek iyi haberleri bekliyor

Sakatlar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular nedeniyle kadroda ciddi anlamda rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü kulağını sağlık ekibinden gelecek iyi haberlere çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda perşembe günü Manisa FK ile oynayacak bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Umut Bozok ve son Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Enis Destan'ın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

B PLANI OLARAK ALTYAPIYA DÖNÜLECEK
Bu oyuncuların bir bölümünün sahada olmasını bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, sağlık ekibinden sürekli olarak futbolcularının son durumlarıyla ilgili bilgiler alıyor. 5 ismin kritik sınava yetişmemesi durumunda Avcı'nın, altyapıdan çok sayıda oyuncuyu A takıma dahil etmesi bekleniyor. Bu arada Karadeniz ekibi, dün yaptığı antrenmanla kupa hazırlığını sürdürdü.

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