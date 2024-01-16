Gözler sağlık ekibinde

Sakatlar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular nedeniyle kadroda ciddi anlamda rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü kulağını sağlık ekibinden gelecek iyi haberlere çevirdi.Bu oyuncuların bir bölümünün sahada olmasını bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, sağlık ekibinden sürekli olarak futbolcularının son durumlarıyla ilgili bilgiler alıyor.