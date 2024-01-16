Gözler sağlık ekibinde

Kadroda rotasyon sıkıntısı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Manisa maçı öncesi Bakasetas, Abdülkadir, Denswil, Umut ve Enis’ten gelecek iyi haberleri bekliyor
Sakatlar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular nedeniyle kadroda ciddi anlamda rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü kulağını sağlık ekibinden gelecek iyi haberlere çevirdi. ZiraatTürkiye Kupası 5. turundaperşembe günüManisa FK ile oynayacakbordo-mavililerdeAnastasiosBakasetas,Abdülkadir Ömür,Stefano Denswil, Umut Bozokve son Antalyaspor maçındasakatlık yaşayan EnisDestan'ın forma giyip giyemeyeceğibelirsizliğini koruyor.
B PLANI OLARAK ALTYAPIYA DÖNÜLECEK
Bu oyuncuların bir bölümünün sahada olmasını bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, sağlık ekibinden sürekli olarak futbolcularının son durumlarıyla ilgili bilgiler alıyor. 5 ismin kritik sınavayetişmemesi durumunda Avcı'nın,altyapıdan çok sayıdaoyuncuyu A takıma dahil etmesibekleniyor. Bu arada Karadenizekibi, dün yaptığı antrenmanlakupa hazırlığını sürdürdü.