Gözlerinizden öperiz

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda dün evinde İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Bir önceki turda Juventus'u eleyen Genç Fırtınalar, Papara Park'ta Atalanta karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda iki ekip de yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. İkinci devrede baskısını daha da artıran bordo-mavililer, üst üste rakip kaleyi yoklasa da sonuç alamadı.

ÇEYREK FİNAL MAÇI 1 NİSAN'DA

Karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı. Direkt penaltı atışlarına giden müsabakada Trabzon adına beyaz noktaya gelen Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu ağları havalandırdı. Atalanta'da Simonetto, Bono, Comi'ye engel olamayan kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, Dion Cakolli'ye ise geçit vermedi ve takımını tura taşıdı. Penaltılarla mücadeleyi 5-3 kazanan Trabzonspor, tarihte ilk kez UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale kalan Türk ekibi oldu. Karadeniz ekibi, 1 Nisan'da çeyrek finalde İnter'i konuk edecek. İtalyanlar, son 16'da Bayern Münih'i saf dışı bıraktı.





SON PENALTIDA PANENKA VURUŞU!

TRABZONSPOR adına 5. penaltıda topun başına Bican Tibukoğlu geçti. Bican atarsa tur bileti alınacaktı ve heyecan doruktaydı. Genç futbolcu büyük bir soğukkanlılıkla gelerek şaşkın bakışlar arasında panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. Böyle zor bir penaltıda panenka vuruşu tercih etmesi ve golü atması sosyal medyada çok konuşuldu.

6 KURTARIŞLA COŞTU

Trabzonspor'un genç kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım, gösterdiği performansla alkış topladı. 90 dakika boyunca 6 kritik kurtarışa imza atan 18 yaşındaki file bekçisi, penaltı atışlarında da Cakolli'ye geçit vermedi.

GÜNEŞ VE OYUNCULAR TAKIP ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. Yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'in eşlik ettiği tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşma sırasında notlar aldı. Ayrıca A takım oyuncuları Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Enis Destan da maçı tribünden izledi.



SAKA: TÜRKİYE'NİN EN İYİ ALTYAPISINA SAHİBİZ

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, duygularını tarif edecek kelime bulamadığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Saka, "Takımımla gurur duyuyorum. En iyi mücadeleyi ortaya koyduğumuz sürece sonucun ne olursa olsun bizim lehimize olduğunu düşünüyorum. Biz Trabzonspor Kulübü olarak bence Türkiye'nin en önemli akademisine ve altyapısına sahibiz. Trabzonspor altyapısı her zaman değerli oyuncular yetiştirdi. Bundan sonra da yetiştirecektir. Bunları daha sistemli bir organizasyon ile kullanırsak çok daha verimli olacaktır" dedi.



BİR GÖRÜŞ

İSKENDER GÜNEN

Türk futbolu için büyük olay

Trabzonspor U19 takımı, UEFA'da çeyrek finale kalarak bir devrimi gerçekleştirdi. Yıllardır yazdık, çizdik, başarının en önemli gerçeği, kendi insanına güvenmekti. Çünkü Trabzonspor'un geçmişteki başarıları herkes tarafından bilinen bir olgu. Dün Trabzonspor U19 takımının gösterdiği başarı, altyapı gerçeğini görmeyenlerin yüzüne bir tokat gibi vurdu. Her takımın başarılarında tarihsel kimlikleri öne çıkar. Herkes şu gerçeği görmek zorunda; Trabzonspor'un kurtuluşu ve başarılı bir istikrara kavuşabilmesi için bu gençlere destek verilmesi yarınlar adına büyük önem taşıyor. Gösterdikleri performans övgüyü hak ediyor. Juventus ve Atalanta gibi iki İtalyan devinin U19 takımlarını geçmek hem Trabzonspor hem de Türk futbolunun geleceği için gerçekten çok büyük bir olay.