‘G.Saray’ın yaptığı yanlış’

Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya başlarken oyundan aldığı Zubkov ile ilgili konuştu. Ukraynalı futbolcunun çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca,dedi. G.Saray ile adı anılan Eren Elmalı hakkında da "Galatasaray vadeyi uzattı.Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullandı. Orta sahaya transfer istediğini de aktaran Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almak istediğimiz genç ve bize uyum sağlayacak oyuncular var. Ortada bir beklentimiz vardı. Bir-iki oyuncunun fiyatları külfetli. Bir şey olursa sonuç olarak değerlendiririz. Bütçemizi aşmadan, yararlı oyuncu almak istiyoruz.