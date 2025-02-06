Güneş: Bu sonuç moralimizi bozdu

Kazanmak için geldikleri maçtan 2 puan kaybederek döndüklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basit hatalardan gol yediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz hem hücumda gol kaçırdık hem de savunmada basit hatalar yaptık.Hem tesisleriyle, organizasyonlarıyla hem de genç oyuncularıyla elinden gelen mücadeleyi gösterdiler.Çünkü oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonucu almak için dikkatli olamadık. Üzgünüz" diye konuştu.