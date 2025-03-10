Güneş çare olamadı!

Trabzonspor'da sezon başından itibaren kaotik geçen sürece ilaç olması için Abdullah Avcı'nın yerine gelen teknik direktör Şenol Güneş de bir türlü çare bulamadı. Süper Lig'in 3. haftasından itibaren koltukta oturan deneyimli çalıştırıcı, 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 30 puan toplayabildi ve 1.3 puan ortalaması yakaladı. Hatayspor, Trabzon'u deplasmanda yenince dış sahadaki kazanamama serisini bitirdi. Ligde deplasmanda galip gelemeyen tek takım olarak bordo- mavililer kaldı.

SÜPER LİG'DE 43 PUAN UÇTU GİTTİ

Son 3 haftada sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor, topladığı 32 puanla son 9 sezonun en kötü 25 maçlık dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, 2015-16'da aynı süreçte hanesine 30 puan yazdırırken böylece en az puanı 2024- 25 döneminde aldı. Bordomavililer; tüm kulvarlarda oynadığı 34 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Ligde 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgiyle 43 puan kaybedildi. Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alındı.



BÜYÜKLERE KARŞI KAYIP! TRABZONSPOR,

Şenol Güneş yönetiminde büyük takımlara karşı da kazanamadı. Çıkılan 4 karşılaşmada 1 beraberlik-3 mağlubiyet alındı. Beşiktaş (1-1) ile berabere kalınırken, deplasmanda 2-1 mağlup olundu. Fenerbahçe (3-2) ve Galatasaray'a (4-3) karşı öne geçilmesine rağmen son dakikalarda boyun eğildi.