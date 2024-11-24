Güneş’i beklyon

Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Devre arasında önemli değişim yapacak bordo- mavililer, hemen her bölge için oyuncu bakıyor. Şu ana kadar transfer çalışmalarında iki bölge ön plana çıktı.Ancak Fransız ekibinin talep ettiği rakamların çift haneli olması nedeniyle yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor.ve yönetim kurulu ile paylaştıktan sonra resmi girişimlerin tamamlanacağı belirtildi.