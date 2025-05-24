Güneş’ın görev tanımı netleşti

Trabzonspor Yönetimi Kurulu tarafından "Ağabey", "Üst akıl" ve "Direktör" gibi ünvanlarla anılan Şenol Güneş, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Mecit Altıner ile birlikte Ümraniyespor'u ziyaret etti. İstanbul ekibinin, açıklamasında Güneş için "Trabzonspor Futbol Direktörü" ifadesi kullanıldı. Böylece tecrübeli ismin görev tanımı da resmiyet kazanmış oldu.

SERMAYE ARTIRIMINDAN 3.2 MİLYAR TL

BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, tarihsel bir adımın eşiğinde olduklarını söyledi. Doğan, "Sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3.2 milyar TL'lik kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım sayesinde Trabzonspor'un borcu, Haziran ayı başı itibarıyla 2 milyar TL seviyesine gerileyecek" şeklinde konuştu.

FIRTINA'YI YENİ FORMA HEYECANI SARDI

TRABZONSPOR'UN gelecek sezon giyeceği formaların tanıtım çekimleri başladı. Trabzon'un turistik mekanlarında yapılan çekimlerde, şehrin sembol isimleri yer alıyor. Kulüp, mevcut forma sponsoru olan Joma ile 2025-26 sezonunda da çalışmaya devam edecek.