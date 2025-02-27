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Giriş Tarihi: 27.2.2025

Hacıosmanoğlu seni kandırıyorlar’

YUNUS EMRE SEL
‘Hacıosmanoğlu seni kandırıyorlar’
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazandıkları maç sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında flaş açıklamalar yaptı: "Geçen hafta beni dolduruşa getirdiniz, konuştum. Hacıosmanoğlu başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar. Dikkat et! Camialarda taraf olma. Sen tarafsızsın. TFF Başkanısın. Hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın. Seni dolduruşa getirenler, ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıp alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Federasyon başkanını seviyorum ben. Federasyon başkanı, bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töhmet altında bırakacak beyanat vermemeli. Delikanlılığını ve dürüstlüğünü biliyorum. Üzülüyorum da bu yüzden."
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‘Hacıosmanoğlu seni kandırıyorlar’
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