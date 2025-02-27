‘Hacıosmanoğlu seni kandırıyorlar’

Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazandıkları maç sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında flaş açıklamalar yaptı: "Geçen hafta beni dolduruşa getirdiniz, konuştum.Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar. Dikkat et! Camialarda taraf olma. Sen tarafsızsın. TFF Başkanısın. Hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın.Federasyon başkanını seviyorum ben. Federasyon başkanı, bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töhmet altında bırakacak beyanat vermemeli. Delikanlılığını ve dürüstlüğünü biliyorum. Üzülüyorum da bu yüzden."