Hacıosmanoğlu sözünü verdi

yönetim kurulu, görev dağılımı sonrası ilk ziyaretini Türkiye Futbol Federasyona'na yaptı. Özellikle bu sezon hakem kıyımına uğrayan bordo-mavililer, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikâyetlerini bildirdi. Ziyaret sonrası yönetim kurulu adına konuşan Başkan Yardımcısı Murat İskender, büyük haksızlığa uğradıklarını belirterek, "Şikâyetimizi bildirdik. Tartışıp konuştuk. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi. İskender, MHK'nin istifasını istedikleri yönündeki soruya,Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu sorunları çözeceğinin sözünü verdi" ifadelerini kullandı. Görüşmede Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral da vardı.