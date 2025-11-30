Tekke: Herkes sopayla bekliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarıdaki oyunu beğenmediğini ancak ikinci devrede istediklerini yaptıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir şey olmaz diye düşündüğünüz zaman hep bir şeyler oluyor.Herkes elinde sopayla bekliyor. Bu galibiyeti Visca'ya armağan ediyoruz. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz. Oulai, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncu kaybetmek istemiyorum" dedi.