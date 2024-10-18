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Giriş Tarihi: 18.10.2024

Hakkımızı yedirmeyiz

İbrahim Bey, eski başkanımız. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Hakkımızın yenmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Hakkımızı yedirmeyiz
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem Ali Şansalan'la ilgili olarak "Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, 'Bir Beşiktaş forması eksikti' dedi. Ben de hakemi tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek" sözlerine de yanıt verdi. İşte satır başları:
İBRAHİM Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, 'Hakem o gün Beşiktaş forması giydi.' Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz.
TRABZONSPOR'UN alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür, Trabzonspor başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün kapının önüne koydum.




HOCAMIZ İSTİYORSA ALACAĞIM
EKONOMİK projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım.
AHMET Ağaoğlu ile görüşmüyoruz ama sebebi ben değilim. Kendisine teşekkür ettim.
TRABZONSPOR'A gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de en büyük isteğim şampiyon yapmak.

SİSTEM İZİN VERMİYOR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruya "Bir ilgi mektubuydu. Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması güzel bir şey. Sistem, kulüp satışlarına izin vermiyor. Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum diyen 400-500 şirket var."

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Hakkımızı yedirmeyiz
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