Hakkımızı yedirmeyiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem Ali Şansalan'la ilgili olaraksözlerine de yanıt verdi. İşte satır başları:Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, 'Hakem o gün Beşiktaş forması giydi.'alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür, Trabzonspor başkanınadediği gün kapının önüne koydum.projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım.Ağaoğlu ile görüşmüyoruz ama sebebi ben değilim. Kendisine teşekkür ettim.gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de en büyük isteğim şampiyon yapmak.Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruyaBizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum diyen 400-500 şirket var."