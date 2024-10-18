Hakkımızı yedirmeyiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem Ali Şansalan'la ilgili olarak "Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, 'Bir Beşiktaş forması eksikti' dedi. Ben de hakemi tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek"
sözlerine de yanıt verdi. İşte satır başları:
İBRAHİM
Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, 'Hakem o gün Beşiktaş forması giydi.' Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz.
TRABZONSPOR'UN
alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür, Trabzonspor başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum'
dediği gün kapının önüne koydum.
HOCAMIZ İSTİYORSA ALACAĞIM
EKONOMİK
projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım.
AHMET
Ağaoğlu ile görüşmüyoruz ama sebebi ben değilim. Kendisine teşekkür ettim.
TRABZONSPOR'A
gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de en büyük isteğim şampiyon yapmak.
SİSTEM İZİN VERMİYOR
Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruya "Bir ilgi mektubuydu. Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması güzel bir şey. Sistem, kulüp satışlarına izin vermiyor.
Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum diyen 400-500 şirket var."