Hayaller Alisson gerçekler Ederson

O
simhen'i İstanbul'a getiren uçakta yer alan menajer George Gardi, "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli"
diyerek transfer mesajı vermeye devam etti. Gardi'nin mesai harcadığı kaleci transferinde Ederson favori konumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı isim hâlâ Alisson Becker.
Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in durumu yakından takip ediliyor. Ancak Brezilyalı kalecinin transfer ihtimali düşük olduğu için Manchester City'deki vatandaşı Ederson'la temaslar sıklaştı.