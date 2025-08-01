Hayaller Alisson gerçekler Ederson

simhen'i İstanbul'a getiren uçakta yer alan menajer George Gardi,diyerek transfer mesajı vermeye devam etti. Gardi'nin mesai harcadığı kaleci transferinde Ederson favori konumda.Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in durumu yakından takip ediliyor. Ancak Brezilyalı kalecinin transfer ihtimali düşük olduğu için Manchester City'deki vatandaşı Ederson'la temaslar sıklaştı.