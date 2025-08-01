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Giriş Tarihi: 1.8.2025

Hayaller Alisson gerçekler Ederson

Okan Buruk’un listesinin başında Liverpool’lu kaleci var ancak zorluk ihtimali nedeniyle Ederson ağır basıyor

Hayaller Alisson gerçekler Ederson
Osimhen'i İstanbul'a getiren uçakta yer alan menajer George Gardi, "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli" diyerek transfer mesajı vermeye devam etti. Gardi'nin mesai harcadığı kaleci transferinde Ederson favori konumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı isim hâlâ Alisson Becker. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in durumu yakından takip ediliyor. Ancak Brezilyalı kalecinin transfer ihtimali düşük olduğu için Manchester City'deki vatandaşı Ederson'la temaslar sıklaştı.
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Hayaller Alisson gerçekler Ederson
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