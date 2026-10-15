Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynayacakları KuPS karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında takımına çok güvendiğini belirterek şunları söyledi:

HEDEFİMİZ ilk aşamada gruptan çıkabilmek. İyi başlangıç yapmak önemli. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var ancak hayaller çalışmadan gerçekleşmez.

ZORLU bir sürece giriyoruz, 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunu çıkarabilecek iyi bir kadromuz var. En iyi kadromuzla sahada olacağız. Benim de Konferans Ligi tecrübem var. Konuşmak istediğim maç Beşiktaş değil, KuPs maçı. En iyimizi verip galip gelmek istiyoruz.

RAKİBİMİZ iyi bir takım. Sahanın durumu ev sahibi takıma avantaj gibi görünüyor ama bizim amacımız iyi bir başlangıç yapmak. İlk 11 nasıl olacak, göreceğiz. Samsun'da kırmızı kart bizim hatamızdı. Takımımla gurur duydum, çok iyi mücadele ettiler. Yarınki (bugün) durumu göreceğiz, yeterli kalitemiz var. İki oyuncu eksik ama bizimle beraberler. Oynayabilirler, göreceğiz.

SALAH'A BAKACAĞIZ...

BENİM için bu mücadele özel bir şartta oynanacak, suni çimde. Kadromuzdaki her oyuncu da bu şartta oynamaya hazır. Salah'ın durumuna, ilk 11'e yarın (bugün) karar vereceğiz. Kadromuzdaki tüm oyuncular oynamaya hazır durumda.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör