Hazrollaj’a yakın markaj

Trabzonspor scout ekibi, hem devre arası hem de gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle başka bir oyun kimliğine bürünen bordo-mavili takım, bu kapsamda yetenek avcılığına devam ediyor. Kosova basınında yer alan habere göre;Bu sezon çıktığı 8 maçta ağları 2 kez havalandırıp, 1 asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonu ise 36 karşılaşmada 28 gol-11 asistle kariyerinin zirvesinde tamamladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hazrollaj'ı,vekulüpleri gözlem altında tutuyor.2022 yılında Ramiz Sadiku'dan bedelsiz olarak Malisheva'ya transfer olan17 Eylül 2022'deyken 18 yaşında FC Drita'ya karşı Kosova Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.SÜPER Lig'de cumartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın peşinde. Deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi, İzmir'de bu şanssızlığını kırmayı isterken rakibine evindeki ilk yenilgisini tattırmayı arzuluyor. Trabzonspor, evinden uzaktaki söz konusu 4 maçın sadece 1'inde gol attı. Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep sınavları golsüz biterken Hatay maçı 1-1 sona ermişti.