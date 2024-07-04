Hedef 3 mevkiye 5 transfer

Trabzonspor'un transfer hareketliliği tam gaz devam edecek. Şimdiye kadar sol beke Borna Barisic,
defansif ortaya John Lundstram,
santrfora Denis Draguş,
8 numaraya Ozan Tufan,
kanat forvete Anthony Nwakaeme
ve sol kanada da Cihan Çanak
'ı alan bordo- mavililer, yeni sezona güçlü bir şekilde girmek ve kadro alternatifi oluşturmak için transfer dönemi içerisinde en az 5 takviye daha yapacak.
Fırtına, bu süreçte 2 stoper (sağ-sol), 2 orta saha (8 numara- 10 numara) ve en az 1 forvet takviye etmeyi düşünüyor. Karadeniz ekibinin kadrosuna katacağı oyuncu sayısının ayrılacak isimlere göre artabileceği belirtildi.