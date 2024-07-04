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Giriş Tarihi: 4.7.2024

Hedef 3 mevkiye 5 transfer

YUNUS EMRE SEL
Hedef 3 mevkiye 5 transfer

Altı isme imza attıran Trabzonspor; 2 stoper, 2 orta saha ve 1 forvet takviyesi daha yapacak. Sayı, ayrılacak oyunculara bağlı olarak artabilir

Trabzonspor'un transfer hareketliliği tam gaz devam edecek. Şimdiye kadar sol beke Borna Barisic, defansif ortaya John Lundstram, santrfora Denis Draguş, 8 numaraya Ozan Tufan, kanat forvete Anthony Nwakaeme ve sol kanada da Cihan Çanak'ı alan bordo- mavililer, yeni sezona güçlü bir şekilde girmek ve kadro alternatifi oluşturmak için transfer dönemi içerisinde en az 5 takviye daha yapacak. Fırtına, bu süreçte 2 stoper (sağ-sol), 2 orta saha (8 numara- 10 numara) ve en az 1 forvet takviye etmeyi düşünüyor. Karadeniz ekibinin kadrosuna katacağı oyuncu sayısının ayrılacak isimlere göre artabileceği belirtildi.
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Hedef 3 mevkiye 5 transfer
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