Hedef kupa yelkenler fora

'YARIN ÇOK GEÇ OLACAK'

Trabzonspor'un Banza ile penaltı beklediği pozisyona hakem 'devam' kararı verirken bordo-mavili kulüp devre arasında çok sert bir açıklama yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, "Yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar, hakemlik müessesesinin çığırından çıktığının en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na net bir çağrımız var. MHK ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!" ifadeleri kullanıldı.



SİMON BANZA VE MUHAMMED CHAM!

Trabzonspor'da büyük bir uyum yakalayan ve adlarına besteler yapılan Simon Banza ve Muhammed Cham, yine çok iyi bir performansla ağları havalandırıp meşhur sevinçlerini yaptı.

Son dönemde performansı yükselen Lundstram, kilidi açan isimdi. Ligde 2 kez ağları havalandıran İngiliz yıldız, kupada da sahne alıp gol sayısını 3'e çıkardı