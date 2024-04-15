Hırvatistan seferi başlıyor

Gelecek sezon takımda ciddi bir değişime gitmeye hazırlanan Trabzonspor yönetimi, yaz transfer döneminde çok isteyip alamadığı Bruno Petkovic'in peşini bırakmıyor...Yetkilendirilecek bir menajer aracılığıyla hem Dinamo Zagreb kulübü hem de yıldız futbolcu ile görüşme yapacak olan bordo-mavililerin, bu kez transferi bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun iyi bir teklifle ikna edilmesi planlanıyor.Bu arada Karadeniz ekibinin, şu an takımda bulunan Paul Onuachu'nun yeniden kiralanması konusunda bir hamle yapacağı ifade edildi. Bonservisi Southampton'da olan