İç sahanın lideriiç

SÜPERLig'de geride kalan 8 haftada evinde 5 maç oynayan Trabzonspor, topladığı 11 puanla bu alanda zirvede yer aldı. Lider Galatasaray ise sahasındaki 4 müsabakada 10 puan elde ederek bordo-mavilileri takip etti.Bu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Fatih Tekke'nin takımı, başarılı savunma anlayışıyla da ön plana çıktı. Trabzonspor'un evinde bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo-mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gol bularak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de iç sahada kaydetti.