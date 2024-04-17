İheanacho için Fırtına da devrede!

Transfer gündeminin bir numarasında forvet olan Trabzonspor, Onuachu'yu yeniden kiralamak ya da Hırvatistan'da çok iyi bir sezon geçiren Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Listesinde farklı isimler de bulunan bordo-mavililer için İngiliz basınından Kelechi İheanacho iddiası geldi. Ada medyası, sezon sonu Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı golcü için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da devreye girdiğini yazdı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ve kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.