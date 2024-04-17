İheanacho için Fırtına da devrede!

Transfer gündeminin bir numarasında forvet olan Trabzonspor,Listesinde farklı isimler de bulunan bordo-mavililer için İngiliz basınından Kelechi İheanacho iddiası geldi. Ada medyası, sezon sonu Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı golcü için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da devreye girdiğini yazdı.