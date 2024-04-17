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Giriş Tarihi: 17.4.2024

İheanacho için Fırtına da devrede!

YUNUS EMRE SEL
İheanacho için Fırtına da devrede!

İngiliz basını, Nijeryalı golcüyle Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe’nin yanı sıra Trabzon’un da ilgilendiğini yazdı

Transfer gündeminin bir numarasında forvet olan Trabzonspor, Onuachu'yu yeniden kiralamak ya da Hırvatistan'da çok iyi bir sezon geçiren Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak istiyor. Listesinde farklı isimler de bulunan bordo-mavililer için İngiliz basınından Kelechi İheanacho iddiası geldi. Ada medyası, sezon sonu Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı golcü için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da devreye girdiğini yazdı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ve kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.
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İheanacho için Fırtına da devrede!
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