İki oyuncu bitmek üzere

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve taraftarlar, ara transfer döneminde takıma yapılacak olan takviyeleri sabırsızlıkla bekliyor. Bordo-mavili futbolseverler, sosyal medya üzerinden yeni oyuncu çağrısında bulunurken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bu konuda taraftara müjde verdi. Bir programa katılan Doğan, burada taraftarların ısrarlı soruları karşısında, "Hocamızın raporu doğrultusunda kanat, orta saha ve savunma hattına takviye yapmak istiyoruz. Bitmek üzere olan iki transferimiz var. Hocamızın onay vereceği isimler var. O kimi isterse alacağımızı söyledik ve yapacağız" şeklinde konuştu.

BÜTÇE ARTIRILDI

Bu arada yabancı kontenjanında gerekli boşluğu açan Trabzonspor'un ara dönem için bütçeyi artırdığı ve takıma direkt katkı yapacak isimler üzerinde durduğu öğrenildi.