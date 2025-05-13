İkili dönüyor, Destan şoku!

Fatih tekke, ekibiyle birlikte ligdeki G.Saray maçının geniş kapsamlı bir analizini yaptı. Özellikle müsabakadaki hatalar üzerine kafa yoran 47 yaşındaki hoca, kupa finalinde oynanacak olan maça çok daha farklı bir oyun planı ve oyuncu grubuyla çıkmaya hazırlanıyor. "Kupa farklı olacak" diyen Tekke; en büyük iki hücum silahı Nwakaeme ve Banza'yı 11'e monte edecek. Zubkov da formayı alacak. G.Saray karşılaşmasında sakatlanan Enis Destan'dan ise kötü haber geldi. 22 yaşındaki santrforun sağ iç yan bağlarında yaralanma olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.