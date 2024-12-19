İlk hedef Kevin Diks

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası bir araya gelerek devre arasında yapılacak takviyeleri konuştu. Zirvede tecrübeli çalıştırıcı, defans, orta saha ve kanat bölgesine transfer istediğini belirtirken öncelik verilen stoper hamlesi netlik kazandı. Bordo-mavililer, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki Kevin Diks'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Bu sezon şu ana kadar toplamda 31 resmi maça çıkan ve 9 gol, 3 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncuyu Alman ekiplerinden Monchengladbach da istiyor.
DEFALARCA İZLEDİLER
Kulübünün, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Diks'i devre arasında elden çıkarma düşüncesinde olduğu belirtilirken, futbolcunun yıllık ücretinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve Kopenhag ile temasların sürdüğü öğrenildi.
Bu arada Trabzonspor'un yetkililerinin daha önce Diks'i birçok kez izlediği ve alınması yönünde olumlu raporlar hazırladığı öğrenildi.
61 TL'LİK BİLETLERE HÜCUM VAR!
LİGDEKİ kötü gidişten dolayı üzgün olan ve bir an önce toparlanarak alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Trabzonspor'da yönetim, taraftarlara jest yaparak bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Bordomavililerin pazar günü Papara Park'ta oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının biletleri dün şehrin plakası olan 61 TL'den satışa sunuldu.
Taraftarların büyük ilgi gösterdiği biletlerin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.