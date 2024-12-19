İlk hedef Kevin Diks

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası bir araya gelerek devre arasında yapılacak takviyeleri konuştu. Zirvede tecrübeli çalıştırıcı, defans, orta saha ve kanat bölgesine transfer istediğini belirtirken öncelik verilen stoper hamlesi netlik kazandı.Bu sezon şu ana kadar toplamda 31 resmi maça çıkan ve 9 gol, 3 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncuyu Alman ekiplerinden Monchengladbach da istiyor.Kulübünün, sözleşme uzatmaya yanaşmayanBu arada Trabzonspor'un yetkililerinin daha önce Diks'i birçok kez izlediği ve alınması yönünde olumlu raporlar hazırladığı öğrenildi.LİGDEKİ kötü gidişten dolayı üzgün olan ve bir an önce toparlanarak alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Trabzonspor'da yönetim, taraftarlara jest yaparak bilet fiyatlarında indirime gitmişti.Taraftarların büyük ilgi gösterdiği biletlerin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.