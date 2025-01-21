İlk hedef tamamlandı Sikan imzaya geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sivasspor maçı sonrası, "Transferi bitti, açıklanacak" diyerek isim vermeden duyurduğu oyuncunun adına SABAH Spor ulaştı. Bordo-mavili yönetim, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı forvet Danylo Sikan için kulübüyle anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinin bu transfer için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve ayrıca sözleşmede bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde imza için şehre gelecek olan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan da Trabzonspor'u takibe aldı.

BATAGOV DOĞRULADI

Ayrıca SABAH Spor, Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Batagov'a, "Sikan geliyor mu" diye sordu. Batagov da "Evet" yanıtını vererek transferi doğruladı.