İlk maça 3 imza

Sezonun ilk yarısında esemeyen Fırtına, ikinci devre için umutlu. Trabzonspor'da yenilenme planları dahilinde ilk 11'de direkt oynayacak en az üç isim transfer edilecek. Bu mevkiler stoper, merkez orta saha ve sağ kanat olarak belirlendi. 13 Ocak tarihinde resmi transfer sezonunun başlamasıyla önce transferde ardından sahada esmek isteyen bordo-mavililer, 20 Ocak tarihinde Sivasspor maçına yeni kadrosu ile çıkmaya kararlı. İmzaya en yakın isimler Lyon forması giyen stoper Adryelson ve Botafogo'da oynayan sağ kanat oyuncusu Junior Santos. 26 yaşındaki Brezilyalı Adryelson ile her konuda anlaşan ve kulübüne de sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllık kiralık olarak iki farklı teklif sunan bordo-mavililer, resmi cevap ve imzaların atılmasını bekliyor.

ALACAĞI ÜCRET KESİNLEŞTİ

Oyuncunun sezon sonuna kadar alacağı 700 bin Euro'luk ücret dahi kesinleşti. Junior Santos için Botafogo'ya önceki gün teklif iletildi. Orta sahada ise birçok isimle temas yapılıyor. Fransız orta saha Tolisso'nun maliyetinin yüksek oluşu, Danimarkalı Billing'in ise son dönemdeki maç sayısının azlığı kafaları karıştırıyor.