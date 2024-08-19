İlle de Weghorst

Trabzonspor'un santrfor transferi adeta yılan hikâyesine döndü. Daha önce Paul Onuachu
ve Wout Weghorst
ile ilgilenen bordo- mavililerde gündeme son olarak Sivasspor forması giyen Rey Manaj geldi. Ancak Trabzonspor rotasını yine çok uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Hollandalı forvet Weghorst'a çevirdi.
Southampton ve Sivasspor'un yüksek bonservis isteklerini düşüremeyen Karadeniz ekibi, daha önce Beşiktaş forması giyen oyuncu için girişimde bulunmaya karar verdi. Deneyimli golcünün bonservisini almak adına Burnley ile masaya oturulurken
Trabzonspor, İngiliz ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebini 4 milyon seviyelerine çekerek transfere nokta koymak istiyor. Bordo-mavili yönetim, 1.97 cm boyundaki dev oyuncunun Francesco Farioli yönetimindeki Ajax ile temas halinde olması
ve sürecin uzaması nedeniyle rahatsız olsa da 32 yaşındaki yıldız ismi bitirip transferi büyük oranda kapatmayı amaçlıyor.
8 FARKLI TAKIMDA OYNADI
1.97 metre boyuyla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, altyapı kariyerinde Borne, DETO ve Willem II'de top koşturdu. Profesyonelliğe DETO'da start veren Weghorst; daha sonra Emmen, Heracles Almelo, Alkmaar, Wolfsburg, Hoffenheim, Burnley, Beşiktaş ve Manchester United formalarını terletti. Kariyeri boyunca 489 karşılaşmada ağları 184 kez havalandırırken 60 da asist gerçekleştirdi.