İlle de Weghorst

Trabzonspor'un santrfor transferi adeta yılan hikâyesine döndü. Daha önceveile ilgilenen bordo- mavililerde gündeme son olarak Sivasspor forması giyen Rey Manaj geldi. Ancak Trabzonspor rotasını yine çok uzun zamandır kadrosuna katmayaSouthampton ve Sivasspor'un yüksek bonservis isteklerini düşüremeyen Karadeniz ekibi, daha önce Beşiktaş forması giyen oyuncu için girişimde bulunmaya karar verdi.Trabzonspor, İngiliz ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebini 4 milyon seviyelerine çekerek transfere nokta koymak istiyor.ve sürecin uzaması nedeniyle rahatsız olsa da1.97 metre boyuyla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, altyapı kariyerinde Borne, DETO ve Willem II'de top koşturdu. Profesyonelliğe DETO'da start veren Weghorst; daha sonra Emmen, Heracles Almelo, Alkmaar, Wolfsburg, Hoffenheim, Burnley, Beşiktaş ve Manchester United formalarını terletti. Kariyeri boyunca 489 karşılaşmada ağları 184 kez havalandırırken 60 da asist gerçekleştirdi.