İrfan Can ihtimali!

FOLCARELLİ: GÜNEŞ VE TEKKE ÇOK FARKLITrabzonspor'un orta sahası Tim Jabol- Folcarelli, "Beni buraya getiren Şenol Hoca'ydı. Şimdi Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. İkisinin oyun anlayışları çok farklı. Öğrenmeye ve en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. Takımdaki görevleri hakkında bilgi veren Fransız yıldız, "Geldiğim andan itibaren yeni pozisyonlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynamaya alışkın değilim ama takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerinde bulundu.