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Giriş Tarihi: 23.1.2025

İstanbul’da transfer zirvesi

Şenol Güneş ile başkan Ertuğrul Doğan’ın buluşmasında geleceklerin dışında teklif alan ve gidecek oyuncular masaya yatırıldı

YUNUS EMRE SEL
İstanbul’da transfer zirvesi
Trabzonspor'un haftayı bay geçecek olması nedeniyle takıma 4 gün izin veren teknik direktör Şenol Güneş, soluğu İstanbul'da aldı. Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Teklif gelen Mendy ile Draguş'un durumu ve muhtemel gönderilmesi gündemde olan diğer oyuncular da masaya yatırıldı. Güneş'in, takımın artan performansının devamı konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdiği ancak takviye beklentisinin de sürdüğü öğrenildi. Başkan Doğan'ın da tecrübeli teknik adama transferdeki ilerleyişin devam edeceğini belirttiği kaydedildi. Bu arada Trabzonspor, Real Madrid'in stoperi Jesus Vallejo için girişimde bulundu. 28 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmediği belirtildi.

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İstanbul’da transfer zirvesi
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