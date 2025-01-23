İstanbul’da transfer zirvesi

haftayı bay geçecek olması nedeniyle takıma 4 gün izin veren teknik direktör Şenol Güneş, soluğu İstanbul'da aldı. Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.Güneş'in, takımın artan performansının devamı konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdiği ancak takviye beklentisinin de sürdüğü öğrenildi.Bu arada Trabzonspor, Real Madrid'in stoperiiçin girişimde bulundu. 28 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmediği belirtildi.