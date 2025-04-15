İşte ‘bek’lenen katkı!

Trabzonspor'da 17 golle krallık yarışında üçüncü sırada yer alan Simon Banza'nın ligdeki gol hasreti iki maça çıkarken,
Rizespor
karşılaşmasında sahne iki golle
Zubkov'undu. Ancak bordomavili
takımda bekler performanslarıyla
ön plandaydı. Zubkov'un attığı ilk golün asistini sağ bek Pedro Malheiro yaparken, ikinci golün pasını sol bek Mustafa Eskihellaç verdi.
Takımın hem savunma hem de hücum
organizasyonlarında önemli roller üstlenen
bu ikilinin performansı büyük
beğeni
topladı.
Ligin ilk
yarısında
Gaziantep
FK ile çık- tığı
16 maçta 1 asist yapan Mustafa, bordo- Mavili formayla sadece 8 maçta 2 asiste ulaştı.
Malheiro ise 4 asiste ulaşarak
kariyerindeki en yüksek sayıyı
gördü. Ayrıca Trabzonspor'da Fatih Tekke göreve geldikten sonra bekler, 4 asist ve 1 golle toplam 5 gole doğrudan katkı verdi.