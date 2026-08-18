İşte Nunez gerçekleri

Trabzonspor
, Darwin Nunez
transferinde son aşamaya gelse de resmi imzaların gecikmesinin nedenleri günyüzüne çıktı. Oyuncu tarafıyla daha önce el sıkışan bordomavili yönetim, Al-Hilal ile yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlıknoktalarındanbirini Suudi Arabistankulübünün,kiralama sözleşmesineekletmekistediğisatın alma maddesioluşturuyor.
Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu opsiyonun zorunlu olmaması yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Nunez'in ayrıca Al-Hilal'den yaklaşık 12 milyon Euro tutarında birikmiş alacağının bulunduğu, bu durumu da çözüme kavuşturmaya çalıştığı aktarıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör