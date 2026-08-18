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Giriş Tarihi: 18.08.2026

İşte Nunez gerçekleri

Uruguaylı yıldız için Al-Hilal, zorunlu satın alma maddesinde diretiyor. Ayrıca Nunez, 12 milyon Euro’luk alacağını tahsil etmeden ayrılmak istemiyor

YUNUS EMRE SEL
İşte Nunez gerçekleri
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Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde son aşamaya gelse de resmi imzaların gecikmesinin nedenleri günyüzüne çıktı. Oyuncu tarafıyla daha önce el sıkışan bordomavili yönetim, Al-Hilal ile yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlıknoktalarındanbirini Suudi Arabistankulübünün,kiralama sözleşmesineekletmekistediğisatın alma maddesioluşturuyor. Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu opsiyonun zorunlu olmaması yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Nunez'in ayrıca Al-Hilal'den yaklaşık 12 milyon Euro tutarında birikmiş alacağının bulunduğu, bu durumu da çözüme kavuşturmaya çalıştığı aktarıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DARWİN NUNEZ #TRABZONSPOR #SUUDİ ARABİSTAN

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İşte Nunez gerçekleri
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