İşte o yıldızlar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Karagümrük maçı sonrası, gelecek sezonun planlaması hakkında açıklamalarda bulunurken, 6 isim için net mesajlar verdi. İşte Doğan'ın işaret ettiği futbolcular ve yaşanan gelişmeler:Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapıyor.31 yaşındaki Hırvat savunmacının birinci mevkii sol bek ancak ihtiyaç duyulduğunda sol stoperde de görev yapabiliyor.Rumen yıldız, forvet ve sol açık olarak bu sezon Gaziantep FK'da çok başarılı maçlar çıkardı. Fransa'nın Clermont kulübünde forma giyenTrabzonspor'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki Avusturyalı hücumcunun kulübü ile pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor.Başkan Doğan'ın, "Önümüzdeki günler içerisinde iki futbolcu ile daha imza aşamasına geleceğimize inanıyoruz" dediği isimlerden birisiBundesliga 2'de Hamburg forması giyen 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde, "3 milyon Euro karşılığında serbest kalır" maddesi bulunuyor. Hamburg'un play-off'a kalıp kalmayacağının netleşmesinin ardından bordo-mavililer, bu transfer için harekete geçecek. Doğan'ın işaret ettiği diğer isim ise henüz netleşmedi.Romanya'da dünyaya gelen Draguş, altyapı eğitimini Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin futbol okulu Academia Hagi'de aldı. Viiitorul, Standard Liege, Crotone ve Genoa kariyerlerinin ardından bu sezon Gaziantep FK'ya kiralık olarak geldi. Kırmızı-siyahlı ekipte 33 maçta 13 gol-2 asistlik performans gösterdi.Kariyerine 2012'de Bijelo Brdo'da başlayıp daha sonra sırasıyla Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, Osijek ve Rangers takımlarında yer döken Barisic, 6 sezondur İskoç ekibinde oynuyor. G.Rangers ile 230 resmi maça çıkan sol bek, bu maçlarda 10 gol, 54 asist katkısı verirken Hırvatistan Milli Takımı'nda çıktığı 35 maçta 1 gol atttı. 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.Futbola Everton altyapısında adım atan Lundstram sırasıyla Doncaster, Yeovil Town, Leyton Orient, Blackpool, Scunthorpe United, Oxford United ve Sheffield United formaları giydi. Son 3 sezondur Rangers'ta oynayan 30 yaşındaki orta saha, İskoç ekibinde 151 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Özellikle sağlam fiziğiyle bilinen Lundstram, ön liberonun yanı sıra 8 numarada da görev yapabiliyor.