İşte o yıldızlar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Karagümrük maçı sonrası, gelecek sezonun planlaması hakkında açıklamalarda bulunurken, 6 isim için net mesajlar verdi. İşte Doğan'ın işaret ettiği futbolcular ve yaşanan gelişmeler: Bordo-mavililer, Glasgow Rangers forması giyen John Lundstram'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapıyor. John Lundstram gibi Glasgow Rangers'ın oyuncusu olan ve sezon sonu serbest kalacak Borna Barisic'in transferi de Trabzonspor tarafından bedelsiz bir şekilde gerçekleştirildi.
CHAM İÇİN CLERMONT İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
31 yaşındaki Hırvat savunmacının birinci mevkii sol bek ancak ihtiyaç duyulduğunda sol stoperde de görev yapabiliyor. Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Denis Draguş için kulübü Standard Liege ile masaya oturuldu. Taraftarlar 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Rumen yıldız, forvet ve sol açık olarak bu sezon Gaziantep FK'da çok başarılı maçlar çıkardı. Fransa'nın Clermont kulübünde forma giyen Muhammed Cham,
Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki Avusturyalı hücumcunun kulübü ile pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor.
BENES'İN SÖZLEŞMESİNDE 3 MİLYON EURO MADDESİ VAR
Başkan Doğan'ın, "Önümüzdeki günler içerisinde iki futbolcu ile daha imza aşamasına geleceğimize inanıyoruz" dediği isimlerden birisi Laszlo Benes.
Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde, "3 milyon Euro karşılığında serbest kalır" maddesi bulunuyor. Hamburg'un play-off'a kalıp kalmayacağının netleşmesinin ardından bordo-mavililer, bu transfer için harekete geçecek. Doğan'ın işaret ettiği diğer isim ise henüz netleşmedi. Ancak bu futbolcunun Cihan Çanak olma ihtimali son derece yüksek. Trabzonspor'un Standard Liege ile Cihan için görüştüğü ileri sürüldü.
HAGİ'NİN AKADEMİSİNDEN
Romanya'da dünyaya gelen Draguş, altyapı eğitimini Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin futbol okulu Academia Hagi'de aldı. Viiitorul, Standard Liege, Crotone ve Genoa kariyerlerinin ardından bu sezon Gaziantep FK'ya kiralık olarak geldi. Kırmızı-siyahlı ekipte 33 maçta 13 gol-2 asistlik performans gösterdi.
İSTİKRAR ABİDESİ BARİSİC
Kariyerine 2012'de Bijelo Brdo'da başlayıp daha sonra sırasıyla Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, Osijek ve Rangers takımlarında yer döken Barisic, 6 sezondur İskoç ekibinde oynuyor. G.Rangers ile 230 resmi maça çıkan sol bek, bu maçlarda 10 gol, 54 asist katkısı verirken Hırvatistan Milli Takımı'nda çıktığı 35 maçta 1 gol atttı. 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
3 SEZONDA 151 MAÇA ÇIKTI
Futbola Everton altyapısında adım atan Lundstram sırasıyla Doncaster, Yeovil Town, Leyton Orient, Blackpool, Scunthorpe United, Oxford United ve Sheffield United formaları giydi. Son 3 sezondur Rangers'ta oynayan 30 yaşındaki orta saha, İskoç ekibinde 151 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Özellikle sağlam fiziğiyle bilinen Lundstram, ön liberonun yanı sıra 8 numarada da görev yapabiliyor.