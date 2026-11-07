İşte Salah’ın çocukluğu

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, şehrin tanıtımında önemli rol oynuyor. Trabzon Valiligi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, TÜRSAB ve gazetecilerden oluşan Trabzon heyeti, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla Mısırlı futbolcunun doğduğu Nagrig köyünü ziyaret etti. Salah'ın çocukluğunun geçtiği mahalleyi, doğduğu evi ve futbola ilk adımlarını attığı Gençlik Merkezi'ni gezen heyete, köy yöneticileri ve oyuncunun ilk antrenörlerinden biri eşlik etti. Mısırlılar, Trabzonspor'un Salah'a gösterdiği sevgiden duydukları mutluluğu dile getirerek, "Evladımız orada yaşıyor. Trabzon'a gelmek istiyoruz" mesajı verdi. İlk antrenörü ve akrabası, Salah'ın futbola tam da ziyaret edilen merkezde başladığını belirterek, futbolcunun artık yalnızca bir sporcu değil, Mısır ve Arap dünyasının elçisi olduğunu söyledi.

TRABZON'U ÇOK DUYDUK

Türk halkının Salah'a gösterdiği sevgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden antrenör, "Trabzon hakkında çok şey duyduk. Şehrin güzelliklerini ve insanlarının misafirperverliğini televizyondan takip ediyoruz. Biz de Trabzon'a gelmek istiyoruz. İnşallah Trabzonspor'dan bir davet alırız" dedi.



TÜRK TAKIMLARINI YAKINDAN TANIYORLAR

NAGRİG köyü temsilcileri, Muhammed Salah sayesinde küçük bir yerleşim yerinin dünya çapında tanınır hâle geldiğini vurguladı. Köy temsilcisi, "Salah burada büyüdü, futbol hayatına burada başladı. O da köyümüzün çocuklarından biriydi. Allah'a şükürler olsun bizi gururlandırdı. Onun sayesinde köyümüzün adı bütün dünyaya yayıldı. Trabzonspor'un, evladımız Salah'a gösterdiği ilgi ve sevgi bizi çok mutlu etti" dedi. Salah'ın Türkiye'ye gelmesinin Mısır'da Türk futboluna olan ilgiyi artırdığını belirten temsilciler, artık Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının daha yakından takip edildiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör