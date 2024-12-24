İşte Trabzon’un transfer planı!

Son haftalardaki kötü gidişata Bodrum FK galibiyeti ile 'dur' diyen ve tatile huzurlu çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, yeni rotayı belirledi. Bordo-mavililer, üst sıralara tırmanmak ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için yeni bir yapılanmaya gidecek. Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan ile yapacağı zirvede isteklerini sunacak. Tecrübeli hoca, Bodrum maçı sonrası yaptığı açıklamada, "1 stoper kesinlikle alacağız, ikinciye bakacağız. Kanatta oynayabilen bir santrfor alacağız. Ayrıca iki yönlü bir orta saha alacağız. Ama her şey ekonomik duruma bağlı"
demişti.
BAŞKAN, TAKIMIN GELİŞEN OYUNUNDAN MEMNUN
Güneş, Başkan Doğan'a kulübün ekonomik durumunun daha fazla transfere izin verip vermeyeceğini ve buna bağlı olarak yeni taleplerinin olabileceğini iletecek. Bu arada Başkan Doğan'ın, hocasının taleplerini yerine getirmek için çok istekli olduğu ve son haftalardaki gelişen oyunu da dikkate alarak ara transfer döneminde takıma tartışılmayacak, nokta atışı isimleri katmayı düşündüğü belirtildi.
Başkan Doğan ile Güneş arasındaki görüşmenin 4 günlük izin süresi içerisinde gerçekleşmesi ve tecrübeli teknik adamın da daha sonra bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.