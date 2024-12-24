İşte Trabzon’un transfer planı!

Son haftalardaki kötü gidişata Bodrum FK galibiyeti ile 'dur' diyen ve tatile huzurlu çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, yeni rotayı belirledi. Bordo-mavililer, üst sıralara tırmanmak ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için yeni bir yapılanmaya gidecek. Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan ile yapacağı zirvede isteklerini sunacak. Tecrübeli hoca, Bodrum maçı sonrası yaptığı açıklamada,demişti.Güneş, Başkan Doğan'a kulübün ekonomik durumunun daha fazla transfere izin verip vermeyeceğini ve buna bağlı olarak yeni taleplerinin olabileceğini iletecek. Bu aradaBaşkan Doğan ile Güneş arasındaki görüşmenin 4 günlük izin süresi içerisinde gerçekleşmesi ve tecrübeli teknik adamın da daha sonra bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.