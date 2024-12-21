İstikamet Kevin Diks!

Trabzonspor transfere odaklanırken Şenol Güneş, mali durumu da düşünerek yeni isimlerin farklı bölgelerde oynayabilecek adaylar olmasını istiyor.diyerek rotasını çizen 72 yaşındaki çalıştırıcı, Endonezyalı stoper Kevin Diks'i işaret etti. Kopenhag forması giyen Kevin Diks, orijinal mevkiinin stoper olmasına rağmen sağ ve sol bek pozisyonlarında rahatlıkla görev yapabiliyor.TRABZONSPOR, MHK'ye yönelik istifa çağrılarına devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Murat İskender ve teknik direktör Şenol Güneş'in ardından başkan yardımcısı Taner Saral da çağrıyı tekrarladı. "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Kulübümüze yönelik her planı ifşa edeceğiz. Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız" diyen Saral,sözleri ile açıklamasını tamamladı.